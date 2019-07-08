Жена Тымчука рассказала о последних минутах его жизни

Народного депутата Дмитрия Тымчука нашли мертвым днем ​​19 июня. Выстрелил себе в голову из наградного пистолета. Фото - BBC.com

Народный депутат и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в своей киевский квартире сам выстрелил себе в голову.

Сделал это несмотря на уговоры гражданской жены не делать этого, о таких подробностях говорится в материалах дела, опубликованных в Едином реестре судебных дел.

Из показаний жены, которая в момент выстрела была дома, в тот день Дмитрий Тымчук с утра употреблял алкоголь и говорил о самоубийстве.

"Ехать на работу отказался, находился в депрессии. Во время разговоров высказывал суицидальные намерения. Достал пистолет и угрожал себя убить. Она отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством", - говорится в материалах следствия.

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Около полудня Тімчук выстрелил себе в голову. Женщина была в одной комнате с мужем-нардепом.

В материалах следствия говорится, что после этого жена позвонила помощнику мужа. Тот пришел на место суицида Дмитрия Тымчука и потом позвонил с соответствующим сообщением в полицию.

Помощника нардепа в рамках уголовного производства следователи допросили в качестве свидетеля.

Народного депутата Дмитрия Тымчука нашли мертвым днем ​​19 июня. Выстрелил себе в голову в собственной квартире из наградного пистолета.