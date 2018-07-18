Жена подозреваемого в убийстве украинца в Турции сделала заявление

Россиянин Андрей Похвальный, который убил украинца 57-летнего Андрея Сову на курорте в Анталии, до сих пор находится в Турции. Фото - ВКонтакте

Россиянин Андрей Похвальный, который убил украинца 57-летнего Андрея Сову на курорте в Анталии, до сих пор находится в Турции. Об этом рассказала гражданская жена Похвального. Она сейчас находится в Ростовской области России.

"Мне непонятно, почему в украинской прессе пишут, что Андрей заплатил штраф и его отпустили. Нет, он до сих пор находится в Турции", - ответила гражданская жена россиянина, передает "Обозреватель".

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По ее словам, они действительно живут в Ростовской области, где именно, она не уточнила.

"Да, мы русские люди", - добавила женщина.

Андрей Сова умер в больнице Турции 14 июля. За неделю до этого его жестоко избил россиянин в гостинице. Конфликт произошел во время просмотра футбольного матча, когда проиграла сборная России. От удара Сова перелетел через бортик бара и сильно ударился головой о кафельное покрытия возле бассейна. В себя он больше не приходил.