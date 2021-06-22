Жена не смогла узнать: взрыв под Киевом унес жизнь ветерана АТО

 
Ексклюзивы
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 360
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 783
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 828
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1467
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2448
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3456
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Фото
Все фото
4
6
5
36
4
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Взрыв с пожаром в пятиэтажке под Киевом: пострадавших стало больше
Взрыв с пожаром в пятиэтажке под Киевом: пострадавших стало больше
Ветерана АТО зарезали в центре Киева
Ветерана АТО зарезали в центре Киева
Взрыв с пожаром в многоэтажке под Киевом: новые подробности и фото
Взрыв с пожаром в многоэтажке под Киевом: новые подробности и фото
Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения
Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения
Видео
Все видео
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП
В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП
Усатая "пенсионерка" просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео
Усатая "пенсионерка" просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео
Блогер поплатился за поцелуй незнакомки на камеру
Блогер поплатился за поцелуй незнакомки на камеру
Измаил утонул. Показали видео
Измаил утонул. Показали видео
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 360
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 207
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 828
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 909
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 558
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 15:02

Жена не смогла узнать: взрыв под Киевом унес жизнь ветерана АТО

  Комментировать
Жена не смогла узнать: взрыв под Киевом унес жизнь ветерана АТО
Накануне трагедии погибший отпраздновал день рождения. Фото: kv.dsns.gov.ua

В результате взрыва в пятиэтажном доме в селе Белогородка Бучанского района под Киевом погиб 47-летний Сергей Борисевич.

Мужчина ранее принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимные источники.

Отмечается, что на прошлой неделе у мужчины произошел конфликт с соседом, которому Борисевич якобы угрожал пистолетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причиной взрыва в многоэтажке на Киевщине могла быть граната - ГСЧС

Собеседники добавили, что в гараже, который арендовал погибший, правоохранители провели обыск и обнаружили боеприпасы. Пострадавший был женат, однако с супругой жили отдельно. Женщина приехала на опознание, но из-за характера травм подтвердить, что это ее муж, не смогла.

Вопросом компенсации всем пострадавшим уже занялась специальная комиссия.

"Если же финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня обратится к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование", - рассказал руководитель ГСЧС Киевской области Василий Слободяник.

Трагедия произошла 21 июня в 13:20. Рвануло в квартире на третьем этаже. Пожар распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю. Во время тушения пожара спасатели нашли тело человека, ориентировочно - это мужчина. К врачам обратились всего 11 человек. Трое с них остаются в медучреждении. Всем остальным оказана помощь на месте. Известно, что среди пострадавших - 12-летний ребенок.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Их может быть несколько: как газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа, отметил Слободяник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена не смогла узнать: взрыв под Киевом унес жизнь ветерана АТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 11926
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11421
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5661
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4563
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 4464
Происшествия
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
 Просмотров: 576
Случилась беда с 15-летними, которые плавали на катамаране
Случилась беда с 15-летними, которые плавали на катамаране Просмотров: 495
Мужчина нашел в канализации тела родственников
Мужчина нашел в канализации тела родственников Просмотров: 540
В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП
В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП
 Просмотров: 162
Усатая "пенсионерка" просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео
Усатая "пенсионерка" просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
1
США пригрозили Китаю изоляцией
Голосов: 652
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть