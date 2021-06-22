Жена не смогла узнать: взрыв под Киевом унес жизнь ветерана АТО

Накануне трагедии погибший отпраздновал день рождения. Фото: kv.dsns.gov.ua

В результате взрыва в пятиэтажном доме в селе Белогородка Бучанского района под Киевом погиб 47-летний Сергей Борисевич.

Мужчина ранее принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимные источники.

Отмечается, что на прошлой неделе у мужчины произошел конфликт с соседом, которому Борисевич якобы угрожал пистолетом.

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Собеседники добавили, что в гараже, который арендовал погибший, правоохранители провели обыск и обнаружили боеприпасы. Пострадавший был женат, однако с супругой жили отдельно. Женщина приехала на опознание, но из-за характера травм подтвердить, что это ее муж, не смогла.

Вопросом компенсации всем пострадавшим уже занялась специальная комиссия.

"Если же финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня обратится к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование", - рассказал руководитель ГСЧС Киевской области Василий Слободяник.

Трагедия произошла 21 июня в 13:20. Рвануло в квартире на третьем этаже. Пожар распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю. Во время тушения пожара спасатели нашли тело человека, ориентировочно - это мужчина. К врачам обратились всего 11 человек. Трое с них остаются в медучреждении. Всем остальным оказана помощь на месте. Известно, что среди пострадавших - 12-летний ребенок. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Их может быть несколько: как газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа, отметил Слободяник.