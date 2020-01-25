Землетрясение уничтожило 30 домов

В Турции произошло землетрясение. Фото: "France 24"

На востоке Турции произошло землетрясение.

По меньшей мере 30 домов обвалились, сообщил министр экологии и градостроительства Мурат Курум, передает Daily Sabah.

"По предварительным данным, не менее пяти домов обвалились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганйол в провинции Малатья. Я хочу предупредить граждан, чтобы они не входили в дома, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются. В связи с этим поврежденные здания до сих пор представляют угрозу", - заявил министр.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 19.55 по киевскому времени в восточной провинции Элязыг. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

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Посольство Украины в Турции сообщило, что украинцев среди пострадавших нет.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 22 человека. Более тысячи получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов не менее 12 человек.

В Закарпатской обл. произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в 23:03 в районе. Виноградов на глубине 6 км. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.