Железным крюком проломил голову прохожему: с психбольницы сбежал опасный преступник

Под Киевом с психбольницы сбежал опасный преступник. Фото: Facebook

Под Киевом с психбольницы сбежал опасный преступник.

Мужчину поместили в медучреждение после того, как он в городе Буча железным крюком проломил случайному прохожему голову. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Злоумышленник скрылся из психбольницы в пятницу, 17 января. Он имеет 2-ю группу инвалидности из-за проблем с психическим здоровьем. Находится на учете. В Киеве проживает отдельно от родителей. Дееспособности не лишен.

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Как отмечается, злоумышленник 15 января вблизи супермаркета в центре Бучи напал на случайного прохожего, который оказался гражданином Индии и покалечил его.

В Черкасской области злоумышленники избили и пытались похитить местного предпринимателя. Двое мужчин под видом покупки автомобиля избили местного предпринимателя, надели наручники и пытались вывезти его за пределы города.