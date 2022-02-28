Железнодорожники голыми руками захватили вражеский БТР и пленили двух оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 11061
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 11566
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3294
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 16623
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 100255
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7344
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4185
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6129
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 792
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
14
4
4
7
2
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
Последствия &quot;русского мира&quot;: показали разрушенные дома в Чернигове
Последствия "русского мира": показали разрушенные дома в Чернигове
СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов
СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов
Прячутся по подвалам и снимают жилье. По стране орудуют российские диверсанты
Прячутся по подвалам и снимают жилье. По стране орудуют российские диверсанты
Видео
Все видео
"Воевать отправили" - российские диверсанты сдались
"Воевать отправили" - российские диверсанты сдались
"Россияне сатанеют. Ночь будет сложной" - Кличко обратился к жителям столицы
"Россияне сатанеют. Ночь будет сложной" - Кличко обратился к жителям столицы
Мэр с горожанами разогнали российские танки
Мэр с горожанами разогнали российские танки
"Первый трофей" - украинцы без всякого выстрела взяли в плен оккупанта
"Первый трофей" - украинцы без всякого выстрела взяли в плен оккупанта
На Черниговщине люди прогнали "освободителей"
На Черниговщине люди прогнали "освободителей"
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15552
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9045
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5589
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 945
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2943
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2610
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
понедельник, 28 февраля 2022 08:19

Спецтема: Напад Росії на Україну

Железнодорожники голыми руками захватили вражеский БТР и пленили двух оккупантов

  Комментировать
Железнодорожники голыми руками захватили вражеский БТР и пленили двух оккупантов
Один из оккупантов спросил у украинцев дорогу. Его загнали в тупик. Фото: Obozrevatel

Украинские железнодорожники в Сумской области голыми руками захватили БТР российских оккупационных войск и пленили двух военных вражеской армии.

Об этом сообщил "Оперативный ВСУ" в Telegram.

Начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артем Киселев загнали россиян в тупик, когда они спросили у них дорогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Убегают с..ки!" - жители Черниговщины голыми руками выгнали оккупантов

"Вражеский бронетранспортер заехал на "Суммы товарная", из кабины один из оккупантов спросил у украинцев направление движения. Аристархов и Киселев указали ему путь в тупик", - говорится в сообщении.

Так захватчики попали в ловушку. Когда они вышли из БТР, их свалили на землю. Дальше вызвали отряд местной территориальной обороны.

Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Железнодорожники голыми руками захватили вражеский БТР и пленили двух оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 140695
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 124034
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 100282
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 3 Просмотров: 57441
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 41267
Происшествия
В Україну з Хорватії воювати проти Росії вирушать перші добровольці
В Україну з Хорватії воювати проти Росії вирушать перші добровольці Просмотров: 792
Ситуация в столице контролируемая - ВСУ
Ситуация в столице контролируемая - ВСУ Просмотров: 1584
В центре Чернигова ракета попала в дом
В центре Чернигова ракета попала в дом Просмотров: 1098
Следующие 24 часа решающие - Зеленский
Следующие 24 часа решающие - Зеленский Просмотров: 13132
Из Беларуси в Украину летят истребители
Из Беларуси в Украину летят истребители Просмотров: 4329
Больше всего комментируют
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
3
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
2
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 3188
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть