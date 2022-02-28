Железнодорожники голыми руками захватили вражеский БТР и пленили двух оккупантов

Один из оккупантов спросил у украинцев дорогу. Его загнали в тупик. Фото: Obozrevatel

Украинские железнодорожники в Сумской области голыми руками захватили БТР российских оккупационных войск и пленили двух военных вражеской армии.

Об этом сообщил "Оперативный ВСУ" в Telegram.

Начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артем Киселев загнали россиян в тупик, когда они спросили у них дорогу.

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"Вражеский бронетранспортер заехал на "Суммы товарная", из кабины один из оккупантов спросил у украинцев направление движения. Аристархов и Киселев указали ему путь в тупик", - говорится в сообщении.

Так захватчики попали в ловушку. Когда они вышли из БТР, их свалили на землю. Дальше вызвали отряд местной территориальной обороны.

Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.