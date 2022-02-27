Зеленский зовет иностранцев воевать и остановить "оккупационное нашествие"

Іноземців звуть воювати за Україну.

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам иностранных государств, стремящихся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии. Его опубликовали на странице Офиса президента.

"24 февраля 2022 года ранним утром Россия начала новую военную операцию против Украины. Это ничем не оправданное преступное и циничное вторжение. Российская армия придерживается очень подлой тактики. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", - написано в обращении.

Речь идет, что это не просто вторжение России в Украину. А это начало войны против Европы. Против всех правил сосуществования на континенте.

"Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", - отмечают в обращении.

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Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке. В частности, и в ряды Сил территориальной обороны.

"В связи с этим всем иностранцам, изъявляющим желание присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины", – отметили в обращении.

Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям следует обращаться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в соответствующем государстве.