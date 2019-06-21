Здание суда, куда привезут Николая Тарасова, усиленно охраняют

Суд Одессы изберет меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову с Ивановки. Его подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото - npu.gov.ua

Сегодня в Киевском районном суд Одессы изберут меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову с Ивановки. Его подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Прокуратура будет требовать содержания под стражей без права на залог. В 10 утра в суд передали ходатайство о мере пресечения. Но время заседания еще не назначено, сообщила корреспонденту Gazeta.ua Инна Верба из областной прокуратуры.

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Помещение суда полиция взяла под усиленную охрану.

Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть 11-летней Дарьи Лукьяненко наступила от ножевого ранения в сонную артерию. Следствие также считает, что преступление совершено на сексуальной почве. Сегодня, 21 июня, с Дарьей прощаются в Ивановке. Девочку хоронят в закрытом белом гробу.