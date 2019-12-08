Здание пылало, как из ваты. Выходов из него не было, - спасатель рассказал о пожаре на Троицкой

Начальник 7-й пожарной части Дмитрий Нестеренко травмировался во время ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - Думская

Трое пострадавших во время ликвидации пожара на ул. Троицкой в ​​Одессе спасателей перевели из больницы №1 в военный госпиталь.

Начальник 7-й пожарной части Дмитрий Нестеренко и его заместитель Владимир Крыжановский лежат в отделении гнойной хирургии. А старший пожарный, сержант Станислав Самойлов, который получил травму позвоночника, получает лечение в отделении нейрохирургии.

Дмитрий Нестеренко работает в ГСЧС более 20 лет. Говорит, такого страшного пожара еще не видел. Когда он с командой приехал на вызов, здание уже горело, как факел. Огонь с молниеносной скоростью поднимался вверх. Из всех окон вылетали языки пламени. С верхних этажей доносились крики о помощи.

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"Я, мой заместитель и командир отделения первой части зашли в звене на тушение третьего и четвертого этажа по лестничной клетке. Нашей первостепенной задачей было спасение людей. Мы сами пробивали себе дорогу, искали людей и выводили их на улицу. Такого количества людей, нуждающихся в помощи я еще не видел никогда", - рассказывает Дмитрий Нестеренко, передает lotsia.com.ua.

Он даже не понимал, как вместе с коллегами оказался под завалами. Вспоминает, когда они поднялись на 3-й этаж, просто земля ушла из-под ног. Вследствие Дмитрий и еще трое спасателей провалились на второй этаж, а сверху на них упали лестничные клетки верхних этажей.

"Я выбрался из окна второго этажа самостоятельно. А вот мой заместитель и два бойца остались там, на третьем этаже, под этими завалами. Я вылез и побежал к командному пункту, сказал, что обрушение, нужна помощь", - добавляет.

Дмитрий Нестеренко вспоминает, что непредвиденных сложностей для спасателей было много. Буквально все здание охватило пламя и единственным возможным путем спасения были окна.

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"Оба эвакуационные выходы были недоступны - один уже был полностью в огне, а второй - это тот, где нас привалило. Больше из здания выходов не было, кроме как через окно. И так как всем нужна была помощь, просто физически мы не успевали передвигаться от окна к окну. Огонь распространялся мгновенно, такое ощущение, что этот дом был построен из ваты. У меня выслуги уже 20 лет. За эти годы такого я еще не видел", - говорит мужчина.

Уверен, что если бы в здании сработала пожарная сигнализация, в кабинетах были бы рабочие огнетушители, а все ученики и преподаватели были знакомлюсь с правилами пожарной эвакуации, такого количества жертв можно было бы избежать.

7 декабря в больнице №1 в Одессе умер спасатель 43-летний Сергей Шатохин. Он принимал участие в ликвидации пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. На него с окна 5-го этажа прыгнула студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Мужчина все время находился в коме. Врачи не делали никаких прогнозов.