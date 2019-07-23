Здание ЦИК "заминировали"

В Киеве "заминировали" здание ЦИК. Фото: Oboz

Неизвестный сообщил о заминировании здания Центральной избирательной комиссии в Киеве.

Журналистов, которые находились в помещении ЦИК, попросили выйти на улицу. Об этом информирует Еспресо.TV.

На данный момент, здание проверяют на наличие взрывоопасных предметов.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. О заминировании здания ЦИК сообщали неоднократно, однако взрывчатку ни разу не нашли.

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В Харькове и Одессе в день выборов массово минировали избирательные участки. Так в Харькове поступил анонимный звонок о минировании 14 участков, в Одесской области - 4.