Заживо сгорел 3-летний мальчик

На Харьковщине во время пожара в квартире погиб 3-летний мальчик. Фото: dsns.gov.ua

В Лозовой на Харьковщине загорелась квартира в 9-этажке на ул. Володарского, 29 днем ​​24 марта.

Погиб 3-летний мальчик. Других двух жительниц дома пожарным удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Сообщение о пожаре поступило в 11:45. В комнате квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело ребенка", - сказано в сообщении.

В 12:35 пожар полностью ликвидировали. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

В Кропивницкому в пер. Аджамском загорелся дом, где жила семья с 4 детьми. Во время тушения пожара спасатели нашли тело 4-летней девочки. Ее мать с тремя детьми успела выскочить на улицу.