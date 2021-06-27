Завуча медколледжа в день вручения дипломов облили дерьмом (18+)

В Черновицкой области на завуча медколледжа вылили ведро фекалий. Фото: скриншо с видео

В Новоселицком медицинском колледже в день вручения дипломов на завуча и по совместительству куратора одной из групп вылили ведро нечистот.

33-летняя женщина вызвала полицию. Рассказала, что незнакомцы облили ее возле Дома культуры, куда она была приглашена на мероприятие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В этот день 45-летний буковинец вместе со своей 20-летней дочерью пришли в Дом культуры города Новоселица, где проходил выпускной вечер. И из ведра облили грязной водой преподавательницу одного из учебных заведений. Таким образом люди пытались показать свое недовольство преподавателю, которая якобы требовала неправомерную выгоду за успешную сдачу зачета студентом", - рассказали полицейские.

Дело расследуют как хулиганство. За содеянное нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис коммунистов облили фекалиями

В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина подходит к празднично одетой женщине, берет в руки ведро и выливает на нее что-то коричневого цвета с криком "Это тебе за сына!". Рядом в это время находятся несколько молодых людей в костюмах.

"Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, г*** о это, понятно! За его диплом! Ты меня услышала, ты меня услышала, скотина? Вот г***о тебе сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам 300 евро, скотина!" - кричал мужчина.

Женщина в ответ плакала и говорила, что ничего его сыну не сделала.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Во время акции протеста под Кабинетом министров народных депутатов Сергея Каплина и Александра Сугоняко облили смесью земли и фекалий. Инцидент произошел, когда нардепы подходили к сцене, установленной перед домом правительства, от которого требовали повышения зарплат и пенсий.