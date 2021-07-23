Затоплены дома и поваленные деревья: спасатели ликвидируют последствия непогоды

Фото: dsns.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине из-за сильного ветра и интенсивные дожди подтопило 38 жилых домов и дворов, повалено около 90 деревьев и повреждено 100 кровель.

К уборочным работ привлекли 238 человек и 57 единиц техники, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Донецкой области в городах Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, поселке Ямполь и селе Кондратовка повреждено 77 кровель. Распылили и убрали 33 поваленных дерева.

В Луганской области в городе Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы. В городе Троицкое повреждена крыша школы. На территории Сватовского и Северодонецкого районов распылили и убрали 57 поваленных деревьев.

В Одесской области в Суворовском, Малиновском и Киевском районах произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ДСНС эвакуировали 18 человек. Откачали около 2 тыс. м³ воды. Работы продолжаются.

22 июля в Мариуполе прошел ливень. В городе возникли проблемы с электроснабжением, улицы ушли под воду, начались перебои в работе общественного транспорта. Спасатели аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета переведены в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.