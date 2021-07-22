Воды по колени: Мариуполь затопило из-за сильного ливня

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Утром в Мариуполе прошел ливень. В городе возникли проблемы с электроснабжением, улицы ушли под воду, начались перебои в работе общественного транспорта.

Спасатели аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета переведены в режим повышенной готовности к ЧС природного характера, сообщает местное издание 0629.com.ua.

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В районе площади Кирова и Центрального рынка остановились трамваи: камни и грязь заилили трамвайные пути.

Вследствие непогоды обесточены ряд электроподстанций. Аварийные работы на электросетях в Мариуполе перешли в плановые. Их завершение - ориентировочно до 17:00, сообщает mrpl.city.

Пешеходы переходили дороги по колено в воде. Также потоки дождевой воды затопили мариупольскую Гавань. Очевидцы рассказали, что ливневки не справлялись с большим количеством воды.

"Хоть бери лодку и плыви", - шутят мариупольцы. "Поток шел сверху вниз. Я думала, что меня унесет. Там, где сток, вода лилась через верх", - рассказала одна из очевидцев.

18 июля Харьковом пронесся мощный ливень с ураганом и градом. За 15 мин. непогода наделала немало бед в городе. 19 июля в течение 30 мин. Киев накрыл мощный ливень. За это время выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. После разрушительного ливня в столице на ряде улиц провалился асфальт. Туда вызвали работников дорожного-эксплуатационного управления района. Над Кропивницким 20 июля прошел мощный ливень. Дождь позаливал улицы города. Вечером в городе наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства. Во вторник, 20 июля, город Южноукраинск Николаевской области накрыл мощный ливень. По городу пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо.