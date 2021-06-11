Застрелился экс-депутат

В Черновицкой области застрелился бывший депутат областного совета 66-летний Михаил Петрик. Фото: npu.gov.ua

В Черновицкой области застрелился бывший депутат областного совета и экс-директор Путильского госспецлесхоза Михаил Петрик.

Это произошло утром 10 июня во поселке Путила на берегу горной реки Путилка, пишет УНИАН со ссылкой на источники в полиции.

По сообщению черновицких интернет изданий, Петрик пошел на самоубийство якобы из-за болезни. Однако в полиции по этому поводу комментариев не предоставили.

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Михаилу Петрику было 66 лет, родился он в Путильском районе Черновицкой области (сейчас - Выжницкий район). Начинал карьеру лесничим Путильского лесхоза, также работал заместителем директора лесхоза, а в 1998-1999 годы - главным лесничим этого предприятия. В 1999 году Петрика назначили на должность директора Карпатского госспецлесхоза. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя Путильской райгосадминистрации. С 2006-го до 2010 года был депутатом Черновицкого облсовета.

В райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний Владимир Петренко - выстрелил в голову из ружья. Был депутатом местного райсовета от партии "ВО" Батькивщина". Тело мужчины нашла жена в доме. Имел огнестрельное ранение в голову. Рядом находилась охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина.