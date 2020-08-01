Романа Скрипника ликвидировали после 8 дней розыска. ФОТО: Нацполиция

Полицейские застрелили полтавского террориста Романа Скрипника, которого разыскивали 8 дней.

Мужчину ликвидировали возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области, сообщили на сайте Нацполиции.

"Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", - говорится в сообщении.

Подробности спецоперации в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом", - написал Геращенко.

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Заложник остался жив.

"Он имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. У Романа Скрипника была возможность сдатся полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", - добавил замминистра.

23 июля в Полтаве Роман Скрипник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать. В дальнейшем выехал за пределы города, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Его долго не могли поймать из-за хорошей военной подготовки, заявили в полиции. Также оказалось, что мужчина был ранее судим.