Застигнутый "на горячем" вор выпрыгнул из окна высотки

В Бердянске Запорожской области 38-летний вор, которого застигли "на горячем", прыгнул с 3-го этажа и получил травмы.

Инцидент произошел вчера, 4 марта. В полицию обратилась соседка ограбленных, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Бердянске полицейские задержали квартирного вора, который пытался скрыться с места происшествия, выпрыгнув из окна 3-го этажа

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"Злоумышленник проник в жилище с помощью отмычки. Вор пытался скрыться с места совершения преступления, выпрыгнув из окна квартиры. В результате он серьезно травмировался, и ему вызвали "скорую", - рассказали в полиции.

Вором оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. За кражу его могут посадить на 6 лет.

В Харькове вор залез в квартиру. Дома никого не было. Забрал $2,5 тыс., золотые украшения и коллекцию ложек. Соседи услышали шум, вызвали полицию. Мужчина выпрыгнул с окна 2-го этажа и сломал ноги.