Защищала сына от армии: женщина покусала военкома

Женщина покусала военкома, который хотел вручить повестку ее сыну. Фото: Сensor

В Млынове Ровенской области 51-летняя женщина покусала сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить повестку ее 21-летнему сыну.

В полицию обратился пострадавший, он требует привлечь женщину к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"Следственно-оперативная группа установила, что мать с 21-летним сыном в тот день около 10:30 шли по улице Ивана Франко, когда вблизи них остановился легковой автомобиль. Из салона в гражданской одежде вышел человек и позвал парня, чтобы тот остановился, однако мать сказала сыну бежать. Тогда 33-летний житель Млинова схватил его рукой за рюкзак, а женщина в этот момент укусила мужчину за палец ", - говорится в сообщении.

Женщина объяснила полицейским, что почувствовала опасность, а потому и нанесла телесные повреждения мужчине. Также она убеждает что не знала, что это работник территориального центра комплектования, а повестки или любых других документов в руках у него не было.

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Правоохранители начали уголовное производство по предварительной квалификации умышленные легкие телесные повреждения. Сейчас проводятся следственные действия.

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