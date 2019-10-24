Защищал сестру: 39-летний мужчина убил незваного гостя

В Лиманском районе Одесской 39-летний мужчина убил 42-летнего знакомого сестры. Фото - odessa.online

В Лиманском районе Одесской области 39-летний мужчина убил 42-летнего знакомого сестры.

Поняв, что натворил, вызвал полицию и скрылся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"К подозреваемому позвонила его сестра и пожаловалась, что к ней во двор пришел знакомый и устроил ссору. Мужчина взял палку и пошел помогать родственнице. Во время конфликта с незваным гостем он начал бить того по голове. Только когда односельчанин потерял сознание, преступник осознал, что натворил. Вызвал на место происшествия полицию, а сам сбежал. Пострадавшего правоохранители обнаружили уже без признаков жизни", - рассказали в полиции.

Через несколько часов подозреваемого задержали. Мужчина признался в содеянном. По решению суда он находится под стражей. За содеянное может попасть за решетку на 10 лет. Следствие продолжается.

Пьяный 50-летний мужчина убил односельчанина, потому что приревновал к нему свою жену. Трагедия произошла в селе Кустолово Новосанжарского района Полтавской области.