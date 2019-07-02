Защищал дочь и внучку: мужчина застрелил зятя-тирана

Фото: od.npu.gov.ua

В одном из сел Беляевского района Одесской области 69-летний мужчина застрелил 48-летнего зятя.

Так защищал свою дочь с внучкой, которая сбежала от мужа-тирана, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"От сварливого мужчины, который злоупотреблял водкой, женщина с ребенком ушла жить к родителям. Но и там страдала от его давления. Выпив лишнего, он пришел ссориться из-за того, что его бросили. И кинулся в драку. Закончился конфликт тем, что глава семьи выстрелил в пьяного родственника из ружья", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 28-летний мужчина истек кровью на глазах у жены и 3-х детей

Раненому вызвали "скорую", но врачи только констатировали смерть. Подозреваемого задержали. Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное следствие.

В Киеве 67-летний мужчина убил своего 39-летнего зятя. Погибший жил в квартире вместе со своей женой и ее отцом. Как рассказал задержанный, дочь с зятем часто выпивали и отбирали у него пенсию и еду.