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вторник, 02 июля 2019 18:10

Защищал дочь и внучку: мужчина застрелил зятя-тирана
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В одном из сел Беляевского района Одесской области 69-летний мужчина застрелил 48-летнего зятя во время семейного конфликта
Фото: od.npu.gov.ua
В одном из сел Беляевского района Одесской области 69-летний мужчина застрелил 48-летнего зятя во время семейного конфликта
В одном из сел Беляевского района Одесской области 69-летний мужчина застрелил 48-летнего зятя во время семейного конфликта

В одном из сел Беляевского района Одесской области 69-летний мужчина застрелил 48-летнего зятя.

Так защищал свою дочь с внучкой, которая сбежала от мужа-тирана, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"От сварливого мужчины, который злоупотреблял водкой, женщина с ребенком ушла жить к родителям. Но и там страдала от его давления. Выпив лишнего, он пришел ссориться из-за того, что его бросили. И кинулся в драку. Закончился конфликт тем, что глава семьи выстрелил в пьяного родственника из ружья", - рассказали в полиции.

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Раненому вызвали "скорую", но врачи только констатировали смерть. Подозреваемого задержали. Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное следствие.

В Киеве 67-летний мужчина убил своего 39-летнего зятя. Погибший жил в квартире вместе со своей женой и ее отцом. Как рассказал задержанный, дочь с зятем часто выпивали и отбирали у него пенсию и еду.

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02
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