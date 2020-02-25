Зарезанного студента нашли на обочине дороги

25 февраля, около 7:00, в с. Каменка Каменец-Подольского района Хмельницкой области нашли убитым 22-летнего мужчину.

Тело с ножевым ранением обнаружили на обочине дороги пер. Майского прохожие, пишет "Вечерний Каменец".

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По предварительной информации, убитый - студент Подольского государственного аграрно-технического университета, не местный.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Работают кинологи и опрашивают жителей поселка.

В городе Тульчин Винницкой области 18-летний студент Высшего профессионального училища №41 зарезал своего однокурсника. Это произошло после ссоры на общей кухне общежития, где жили. Один из них жарил картошку.