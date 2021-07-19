Зарезали мужчину, который сделал замечание шумной компании

В Днепре разыскивают причастных к убийству 36-летнего мужчины. Он сделал шумной компании замечания и получил три ножевых. Фото: npu.gov.ua

В Днепре разыскивают причастных к убийству 36-летнего мужчины.

Пострадавший сделал замечание неизвестным, что громко вели себя возле его дома № 10 по ул. Саранской. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"О преступлении сообщила жена погибшего сегодня, 19 июля, около шести утра Подозреваемые скрылись. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Разыскивают причастных к преступлению", - рассказали в полиции.

Свидетелей преступления просят откликнуться на линию "102".

В Киеве 56-летний мужчина получил несколько ударов ножом в спину за сделанное замечание. Инцидент произошел в Оболонском районе. В обеденное время компания мужчин во дворе жилого дома распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель и попросил не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из отдыхающих отошел. Вскокре вернулся с ножом и несколько раз ударил им потерпевшего в спину. Нападавшего, который пытался убежать, задержали.