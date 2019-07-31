Зарезали из-за рюкзака: рассказали подробности убийства украинца в ЮАР

Украинца Ивана Иванова в ЮАР убили грабители. Фото: Страна.ua

Украинца Ивана Иванова, который погиб 27 июля в Южноафриканской республике, убили грабители.

На украинца напали в национальном парке Столовая гора. Грабители хотели забрать рюкзак, однако Иван начал отбиваться, после чего получил два удара ножом в грудь. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Это было ограбление, посягнули на рюкзак туриста, он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью. Что удивительно, нападение произошло в достаточно людном месте недалеко от парковки среди белого дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, здесь получаются хорошие фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности, нужно быть внимательным ", - рассказал посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич.

Правоохранители уже задержали нападавших. Один из них - 23-летний Синае Мпоселву, преступник со стажем, который находился на досрочном освобождении.

"Задержать Мпоселву помогли местные жители, он был в крови, с рюкзаком и мобилкой Иванова", - говорит Кузьмич.

По словам дипломата, местные власти очень серьезно взялись за расследование убийства.

"Для ЮАР это огромный удар по туризму, который кормит страну. Тем более инцидент произошел в популярном среди туристов Кейптауне ... Инцидент вышел на уровень местного парламента, который постановил выделить дополнительно полсотни патрульных в нацпарк, где убили Иванова, а еще по убийству состоится спецзаседание полиции и власти", - подчеркнул Кузьмич.

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Иванов, по словам посла, работал в аграрном секторе, в ЮАР приехал по делам и остался еще на два дня посмотреть окрестности. Его жена Тина, сыновья Глеб и Макар и дочь Таисия сейчас находятся у ее родителей в Литве, куда они приехали из Швейцарии, где в последнее время жил и работал Иванов.

Свояченица убитого украинца, Дина Иванова рассказала, что Иванов - бывший моряк, кроме морской академии в Одессе он получил юридическое и экономическое образование в Великобритании, свободно владел четырьмя языками.

"Ваня много путешествовал, в ЮАР ему понравилось. Он коллекционировал ножи и от них и принял такую ​​ужасную смерть", - рассказала родственница погибшего.

В Италии два американских туриста убили полицейского, который пытался вернуть украденную сумку. Туристы украли сумку и мобильный телефон у местного наркодилера, который продал им аспирин вместо наркотиков.