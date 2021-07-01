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четверг, 01 июля 2021 14:01

Зарезали и похоронили в тоннеле: задержали трех дерзких убийц

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В Одессе нашли убитым 35-летнего жителя одного из сел района. Он исчез 22 июня - перестал выходить на связь, телефон не отвечал и на работе он не появлялся. Мать обратилась в полицию.

Тело, забросанное землей, обнаружили в туннеле одного из бывших заводов. При нем были все ценные вещи. На теле обнаружили многочисленные ножевые ранения, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Автор: t.me/dkr_npu
  В Одессе нашли убитым пропавшего 35-летнего мужчину. Подозреваемые - трое одесситов от 19 до 21 года
В Одессе нашли убитым пропавшего 35-летнего мужчину. Подозреваемые - трое одесситов от 19 до 21 года

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"Подозреваемых задержали. Это трое жителей Одессы от 19 до 21 года. Преступники только цинично убили человека, но и целенаправленно пытались спрятать труп, присыпав его слоем земли. С места преступления скрылись на автомобиле убитого", - рассказали оперативники.

Задержанные рассказывают свои сомнительные мотивы совершения преступления. Реальные обстоятельства и причины установят во время досудебного следствия.

В одном из поселков Каменского района на Днепропетровщине 53-летний мужчина нашел в колодце труп 51-летней сожительницы 30 июня. Выяснилось, женщину зарезал и бросил в колодец еще 20 июня 28-летний односельчанин. Подозреваемого задержали.

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Дата
01
июля

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

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