Зарезал и выбросил с 7-го этажа: мужчину подозревают в убийстве 19-летнего квартиранта

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В Виннице задержали 29-летнего подозреваемого в убийстве 19-летнего жителя Мурованокуриловецкого района. Злоумышленник зарезал парня, а потом выбросил его из окна квартиры на 7-м этаже по ул. Литвиненко.

19-летний пострадавший арендовал комнату в квартире злоумышленника, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На теле потерпевшего полицейские обнаружили многочисленные ножевые ранения. Во время осмотра места происшествия на подоконнике одной из квартир на седьмом этаже заметили следы крови. В квартире работники полиции также обнаружили кровь и следы борьбы. Хозяин квартиры объяснить, что случилось, не смог. Предварительно установлено, что во время конфликта хозяин нанес ножевые ранения квартиранту и выбросил его из окна", - рассказал начальник Винницкого отдела полиции Сергей Синявский.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства преступления. Полицией будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку задержанный имеет проблемы с психическим здоровьем.

Если подозреваемого признают вменяемым - его могут посадить на 15 лет.

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