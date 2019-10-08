Зарезал и бросил в колодец: задержали убийцу матери и сестры

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В Киеве на железнодорожном вокзале задержали 20-летнего Сергея Гушуватого из города Кицмань на Черниговщине. Его подозревают в убийстве 40-летней матери и 8-летней сестры.

Мужчина в двойном убийстве сознался. Во время обыска у него обнаружили нож, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Сергей Гушуватый жил с дедом. Об исчезновении мужчины в полицию сообщили родственники 3 октября. Именно во время его поисков нашли убитыми его мать и сестру. Тела с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в колодце.

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"Во время проведения следственного эксперимента подозреваемый пояснил, что в течение длительного периода у него с матерью были недоразумения, которые переросли в конфликт. Для его прекращения он решил убить мать и заранее готовился к преступлению. Сестру убил, потому что стала свидетелем. Чтобы скрыть следы преступления - спрятал тела в колодцы и убрал другие вещественные доказательства", - рассказали в полиции.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. За содеянное ему грозит 15 лет или пожизненное заключение.

В Ивано-Франковске в одной из квартир полицейские обнаружили тела мужчины и женщины. Как выяснилось, это сын и мать. Мужчина оставил 2 предсмертные записки, в которых указал, что решил убить мать, потому что она заставляла ухаживать за ее сестрой.