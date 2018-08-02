Заработчанка родила ребенка в туалете и хотела его убить

Суд в Люблине арестовал 36-летнюю украинку, которая родила ребенка и спрятала в пластиковую коробку. Фото - Depositphotos

Суд в Люблине арестовал 36-летнюю украинку. Женщина родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти, сообщает Польское радио.

Подозреваемая в покушении на убийство собственного ребенка арестована на 3 месяца. Об этом сказал прокурор Петр Ситарский из Окружной прокуратуры в Люблине.

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"Основанием для временного ареста является как серьезность наказания, за которое в этом случае грозит - пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места жительства в Польше", - сообщил прокурор.

В ближайшее время женщина пройдет психиатрическую экспертизу, которая определит, вменяема ли она.

36-летняя женщина родила ребенка вечером 25 июля. Она отошла от конвейера в туалет. Впоследствии окровавленную украинку нашла ее сестра. Другие работницы заметили в пластиковой емкости ребенка. Девочка не имела признаков жизни, однако через мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу в Свидник.