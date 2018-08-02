"Зарабатывал на больных детях" - председателя райгосадминистрации поймали на взятке

На Закарпатье, сегодня, 2 августа, на взятке задержали главу Виноградовской РГА. Чиновник требовал от местных бизнесменов деньги за заключение договоров по выполнению работ и услуг за бюджетные средства.

"За заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования детей больных ДЦП и перерасчет бюджетных средств, согласно выполненных условий договора, глава РГА требовал 25 тыс. гривен взятки", - сообщают в полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье полиция задержала главу Виноградовского РГА на взятке

Необходимые деньги фигурант дела получал в несколько этапов. Задержали его во время очередного "транша". В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли 8 тыс. грн.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им неправомерной выгоды за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье полиция задержала главу Виноградовского РГА на взятке

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Согласно сообщению на официальном сайте Виноградовского РГА, ее руководитель - 35-летний Михаил Русанюк. На должность был назначен 10 августа 2015 года. До этого работал на Виноградовском комбинате хлебопродуктов, Виноградовском филиале КС "Святой Мартин", заместителем и первым заместителем председателя РГА.

На взятке разоблачили чиновника одесского государственного университета. Один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тыс. грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.