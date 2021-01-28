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четверг, 28 января 2021 15:56

Зарабатывал 100 тыс. грн еженедельно: мужчина варил в гараже наркотики

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Зарабатывал 100 тыс. грн еженедельно: мужчина варил в гараже наркотики
51-летнему мужчине и его сообщникам незаконный бизнес еженедельно приносил заработок в 100 тыс. грн Фото: pixabay.com

На Ровенщине разоблачили мужчину, который оборудовал в гараже нарколабораторию.

51-летнему мужчине и его сообщникам незаконный бизнес еженедельно приносил заработок в 100 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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"Полицейские установили, что ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, житель Ровно в гаражном помещении по улице Курчатова областного центра обустроил нарколабораторию. С помощью незаконно ввезенных на территорию Украины прекурсоров, таблеток псевдоэфедрина, один раз в неделю изготовлял около 500 доз метамфетамина, ориентировочная стоимость которого по ценам черного рынка составляет 100 тысяч гривен. Наркодилер имел 3 доверенных лиц, принимавших у него "товар" для реализации", - сказано в сообщении.

27 января наркодельца и его сообщников задержали. Это жители Ровно 40 и 47 лет.

Во время обыска гаража полицейские изъяли наркотики и оборудования для их изготовления. Также они изъяли 27 тыс. грн, и $1 тыс. 28 января провели обыски по месту жительства и изъяли деньги, янтарь, несколько патронов и карабин.

Наркодельцам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

На Киевщине задержали преступную группу, которая занимались изготовлением и сбытом наркотических средств. Злоумышленники организовали нарколабораторию в одном из домов в селе Любимовка. Там ежемесячно изготавливали около 150 кг наркотиков.

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