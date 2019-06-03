"Заправил" топливный бак янтарем и пытался выехать в Польшу

Украинец набил топливный бак янтарем и пытался выехать в Польшу. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

На границе с Польшей правоохранители обнаружили автомобиль, водитель которого переоборудовал транспортное средство и спрятал в топливном баке более 12 кг янтаря.

В пункт пропуска "Рава-Русская" Львовской области на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen. Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет при себе запрещенных предметов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Во время совместного с представителями таможни досмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря. Всего пограничники изъяли из тайника более 12 кг камней.

Правоохранители задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО Укрзализныця и начальника отдела филиала. Они по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. грн взятки за подписание договора ответственного хранения.