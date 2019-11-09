"Запорожец" влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения

Фото: zt.npu.gov.ua

9 ноября около 8:30 в Лесной Слободке Бердичевского района Житомирской области произошла смертельная авария. Там КамАЗ раздавил "Запорожец".

В результате столкновения погибли три человека - 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - 45-летняя женщина и ребенок, 14 лет. Еще одну 19-летнюю пассажирку с травмами доставили в Бердичевскую райбольницу. Все они - жители поселка Иванополь Чудновского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель устроил масштабную аварию

"Предварительно, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном мокром участке дороги. Выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ", - сказано в сообщении.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

В Киеве произошло лобовое столкновение бетономешалки и легковушки, погибла 21-летняя женщина. Виновником аварии является водитель бетономешалки, который выехал на встречную полосу.