Записку с именем вероятного убийцы Дианы Хриненко подбросили в магазин

Записку с именем вероятного убийцы 16-летней Дианы Хриненко неизвестные подбросили в магазин села Субботцы Кировоградской области.

Местная жительница нашла записку на ступеньках и передала кассиру. Та отдала ее правоохранителям, говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Фамилию на листе бумаги написали карандашом.

Записку приобщили к материалам дела. Ведется следствие.

Диана Хриненко училась в 11-м классе. Исчезла ночью 24 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем, который проходил срочную службу. Вдруг связь прервалась. 26 марта этого года в поле села Новая Поляна Знаменского района нашли человеческие останки. Они принадлежали пропавшей девушке. 26 июля девушку похоронили в открытом гробу. Родители завернули ее тело в белый саван.