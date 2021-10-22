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пятница, 22 октября 2021 10:31

Заместителю Ермака прилетел "коктейль Молотова"

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Заместителю Ермака прилетел &quot;коктейль Молотова&quot;
Во двор дома заместителя председателя ОП Игоря Жовквы бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Фото: president.gov.ua

22 октября около 4:00 во двор дома заместителя председателя Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции, бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью.

Подозреваемого задержали. Это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.

"Мужчина родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram", - рассказали в полиции.

Речь идет о доме заместителя главы ОПГ Игоря Жовквы, по данным источников Gazeta.ua.

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За выполненную работу мужчине обещали заплатили $4 тыс. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

В результате происшествия никто не пострадал.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира.

Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

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Дата
22
октября

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