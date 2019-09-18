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среда, 18 сентября 2019 10:42

Заместителя поселкового головы расстреляли на ступеньках совета - СМИ
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В Запорожской области расстреляли Дмитрия Кириллова. Он заместитель председателя Якимовской ОТО
Фото: 0619.com.ua
В Запорожской области расстреляли Дмитрия Кириллова. Он заместитель председателя Якимовской ОТО
В Запорожской области расстреляли Дмитрия Кириллова. Он заместитель председателя Якимовской ОТО
В Запорожской области расстреляли Дмитрия Кириллова. Он заместитель председателя Якимовской ОТО
В Запорожской области расстреляли Дмитрия Кириллова. Он заместитель председателя Якимовской ОТО

Утром 18 сентября убили 42-летнего Дмитрия Кириллова. Он заместитель председателя Якимовской ОТО в Запорожской области.

Его расстреляли из автоматов прямо на ступеньках в поселковый совет, сообщает издание Местные вести.

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Известно, что погибший занимался гуманитарными вопросами жизнедеятельности поселка, мотивы убийства неизвестны. Полиция пока не комментировала событие.

В сети появились фотографии с места убийства. На них видно, что на месте гибели чиновника были немало очевидцев, вокруг тела десятки людей.

Машин полиции или скорой помощи на фотографиях нет.

10 сентября около 2:30 обстреляли дом и автомобиль председателя Малинской объединенной территориальной общины в Ровенской области 44-летнего Анатолия Димитрова. Дома был с женой и тремя детьми - 6, 13 и 18 лет. Никто из них не пострадал.

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18
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