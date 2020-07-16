Заместителя мэра Черкасс заказал депутат: первые подробности спецоперации

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Правоохранители предотвратили заказное убийство заместителя городского головы Черкасс 33-летнего Юрия Ботнара. Чиновник - живой.

Его заказал депутат городского совета. Об этом сообщает пресс служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс", - сообщили ГБР.

Отмечается, что депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

"В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора", - добавляют в ГБР.

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По словам директора департамента образования Сергея Воронова, речь идет о депутате горсовета Максиме Шадловском.

"Сейчас в департаменте образования и гуманитарной политики происходит осмотр рабочего места работника и депутата Черкасского городского совета - Шадловського Максима Владимировича", - написал Воронов в Facebook

Впоследствии Ботнарь сообщил в Facebook, что он "жив и здоров", а детали резонансной истории пообещал рассказать на брифинге 20 июля.

В Черкассах пропал без вести 33-летний Юрий Ботнарь. Он - заместитель городского головы Анатолия Бондаренко. Вечером 15 июля ушел на встречу и с тех пор не выходит на связь. А сегодня утром не явился на работу. Такую информацию 16 июля днем ​​сообщил Анатолий Бондаренко и добавил, что его заместителя разыскивает полиция.