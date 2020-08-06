Заманивали, а потом шантажировали интимным видео: полицейские разоблачили группу злоумышленников

Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье задержали группу вымогателей, шантажировавших пострадавших распространением пикантных видео с их участием.

Схему незаконного заработка организовали трое жителей Львовщины. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

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"По определенному плану, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их. Но, когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники женщины и начинали снимать все на камеру. После этого мужчина, которого с поличным поймали, получал предложение откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы или вообще публично, через социальные сети. Пострадавшему же в качестве откупа предлагали оплатить 2000 долларов", - сказано в сообщении.

Полицейские, разработали схему операции и задержали преступников. Все трое обвиняются в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. За содеянное преступникам грозит до 7 лет тюрьмы.

На Тернопольщине депутат Почапинецкого сельского совета развращал несовершеннолетних. Секс записывал на видео. Отснятым материалом шантажировал девушек - заставлял заниматься проституцией.