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среда, 02 декабря 2020 12:46

Залезла на подоконник и не удержалась: 4-летняя девочка выпала с 8-го этажа

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Залезла на подоконник и не удержалась: 4-летняя девочка выпала с 8-го этажа
Ребенок вылез на подоконник и не удержался Фото: fastivnews.city

В Кропивницкому 4-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа.

Трагедия произошла 1 декабря в одной из многоэтажек города. Ребенок вылез на подоконник и не удержался, сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

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"Девочка 2016 года рождения, открыла окно, не удержалась на подоконнике и выпала с высоты 8-го этажа. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации детской областной больницы", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят расследование и выясняют обстоятельства происшествия. Также в рамках открытого уголовного производства будет дана правовая оценка действиям родителей.

В городе Волчанск Харьковской области 1,5-годовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа. Мать на несколько минут вышла из комнаты, а между тем ее сын забрался на подоконник открытого окна и оперся о москитную сетку. В результате ребенок выпал из окна 3-го этажа многоэтажки.

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