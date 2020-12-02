Залезла на подоконник и не удержалась: 4-летняя девочка выпала с 8-го этажа

Ребенок вылез на подоконник и не удержался Фото: fastivnews.city

В Кропивницкому 4-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа.

Трагедия произошла 1 декабря в одной из многоэтажек города. Ребенок вылез на подоконник и не удержался, сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенок выпал с 4-го этажа, встал и пошел домой

"Девочка 2016 года рождения, открыла окно, не удержалась на подоконнике и выпала с высоты 8-го этажа. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации детской областной больницы", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят расследование и выясняют обстоятельства происшествия. Также в рамках открытого уголовного производства будет дана правовая оценка действиям родителей.

В городе Волчанск Харьковской области 1,5-годовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа. Мать на несколько минут вышла из комнаты, а между тем ее сын забрался на подоконник открытого окна и оперся о москитную сетку. В результате ребенок выпал из окна 3-го этажа многоэтажки.