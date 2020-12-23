Закрытая в доме 3-летняя девочка погибла страшной смертью

В селе Кубей в Болградском районе Одесской области во время пожара в доме на ул. Толстого, 2 погибла 3-летняя девочка.

Трагедия произошла днем ​​22 декабря. Никого из взрослых дома не было, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Что привело к пожару в одной из комнат дома, еще не известно. Установлено, что девочка в то время дома была одна. Ее 41-летняя мать на окраине села собирала дрова для отопления дома", - сказано в сообщении.

Автор: od.dsns.gov.ua В Одесской области во время пожара в доме погибла 3-летняя девочка. Дома была одна. Причину возгорания устанавливают

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угорели трое детей

Спасатели говорят, что в комнате горели матрас и пол на площади 6 м². Огонь полностью потушили менее чем за 2 ч.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Полные обстоятельства происшествия и причина пожара еще устанавливаю.

В огне в Варваровке Долинского района Кировоградской области погибли 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. Двое старших детей остались живы, потому что в это время были на занятиях в школе и техникуме. С детьми сгорели и родители. Именно их в трагедии обвиняют соседи. Те злоупотребляли алкоголем и не заботились о детях.