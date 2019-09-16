Заклеил рот и изнасиловал: мужчина поиздевался над 13-летней падчерицей

На Харьковщине 31-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Фото - РБК-Украина

15 сентября в Купянском районе на Харьковщине 31-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу.

Отчим подстерег девушку возле дома и затащил в кусты. Заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

13 сентября в Орджоникидзевском районном суде Харькова избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней школьницы. 34-летнего Александра Светличного арестовали на 60 суток без права на залог. Напал на девочку, когда та возвращалась из школы.