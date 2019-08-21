"Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа

 
Ексклюзивы
1/5
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 63
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 846
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1476
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Фото
Все фото
4
3
6
4
4
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста
Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста
Видео
Все видео
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5355
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 477
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 19:18

"Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа

  Комментировать
&quot;Заказанная&quot; женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа
Надежда Головач из Броваров, убийство которой заказал бывший муж, ранее нанимала банду для его избиения и убийства. Фото - uaportal.com

Надежда Головач из Броваров под Киевом, убийство которой заказал бывший муж Александр Головач, ранее нанимала банду для его избиения.

А потом наняла за $10 тыс. киллеров для экс-возлюбленного, чтобы не делить имущество. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По словам Максимец, два года назад прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачила преступную группу, которая занималась разбойными нападениями, в частности, на заказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых

"Была шокирована новостью о том, что на Киевщине группа лиц готовила убийство двух женщин. По данным следствия, женщину и ее дочь заказал бывший муж через раздел имущества после развода. Одно из нападений ранее - в отношении предпринимателя из Броваров - был организован его экс-супругой. Теперь угадайте фамилии потерпевшего и заказчицы", - написала Максимец.

По ее информации, в банду входили полицейские-оборотни, которым экс-супруга платила по $3 тыс. за "результативное избиение". Мужчина должен был стать инвалидом и все время заниматься лечением, а не судиться за имущество.

Обвинительный акт в отношении женщины и исполнителей сейчас находится на рассмотрении в суде на стадии допроса свидетелей.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобиле из Броваров Toyota в направлении столицы 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали. Позже автомобиль нашли неподалеку Броваров. Полицейские выяснили, что женщин "заказал" бывший муж Надежды, Александр Головач. Супруги после развода судится за общее имущество. Убийство инсценировали спецслужбы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 83865
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 40546
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 30132
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28847
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 27108
Происшествия
Угрожали расправой - киевляне грабили элитные квартиры
Угрожали расправой - киевляне грабили элитные квартиры Просмотров: 108
В Германии задержали украинца, которого подозревают в убийстве
В Германии задержали украинца, которого подозревают в убийстве Просмотров: 171
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
4
 Просмотров: 540
Умерли, держась за руки: рассказали о еще двух жертвах пожара в "Токио Стар"
Умерли, держась за руки: рассказали о еще двух жертвах пожара в "Токио Стар" Просмотров: 1287
Дворник повесился перед мэрией
Дворник повесился перед мэрией Просмотров: 774
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Голосов: 1391
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua