"Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа

Надежда Головач из Броваров, убийство которой заказал бывший муж, ранее нанимала банду для его избиения и убийства. Фото - uaportal.com

Надежда Головач из Броваров под Киевом, убийство которой заказал бывший муж Александр Головач, ранее нанимала банду для его избиения.

А потом наняла за $10 тыс. киллеров для экс-возлюбленного, чтобы не делить имущество. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По словам Максимец, два года назад прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачила преступную группу, которая занималась разбойными нападениями, в частности, на заказ.

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"Была шокирована новостью о том, что на Киевщине группа лиц готовила убийство двух женщин. По данным следствия, женщину и ее дочь заказал бывший муж через раздел имущества после развода. Одно из нападений ранее - в отношении предпринимателя из Броваров - был организован его экс-супругой. Теперь угадайте фамилии потерпевшего и заказчицы", - написала Максимец.

По ее информации, в банду входили полицейские-оборотни, которым экс-супруга платила по $3 тыс. за "результативное избиение". Мужчина должен был стать инвалидом и все время заниматься лечением, а не судиться за имущество.

Обвинительный акт в отношении женщины и исполнителей сейчас находится на рассмотрении в суде на стадии допроса свидетелей.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобиле из Броваров Toyota в направлении столицы 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали. Позже автомобиль нашли неподалеку Броваров. Полицейские выяснили, что женщин "заказал" бывший муж Надежды, Александр Головач. Супруги после развода судится за общее имущество. Убийство инсценировали спецслужбы.