"Заканчивается обезболивающее": количество жертв после обстрела детсада в Ахтырке возросло

 
Ексклюзивы
1/5
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 1935
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 1449
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 576
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 927
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4338
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 801
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3636
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 3078
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
6 Просмотров: 7839
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 11637
Фото
Все фото
4
1
4
3
3
Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня
Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Видео
Все видео
Агрессор ударил из "Градов" по Мариуполю - видео
Агрессор ударил из "Градов" по Мариуполю - видео
Оккупанты стреляют по больницам и бригадам экстренной помощи
Оккупанты стреляют по больницам и бригадам экстренной помощи
"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским
"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским
Украинец голыми руками бросился на колонну вражеской техники РФ: эмоциональное видео
Украинец голыми руками бросился на колонну вражеской техники РФ: эмоциональное видео
"Отомстим" - показали последнее видео украинских героев на Змеином
"Отомстим" - показали последнее видео украинских героев на Змеином
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 12618
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 5841
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3708
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 801
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2691
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 576
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 01:42

"Заканчивается обезболивающее": количество жертв после обстрела детсада в Ахтырке возросло

  Комментировать
&quot;Заканчивается обезболивающее&quot;: количество жертв после обстрела детсада в Ахтырке возросло
Военные России попали из "Градов" в детский сад в Ахтырке. Пятеро человек погибли. Двое детей получили ранения. Фото: Фото: Андрій Міхєєв, "Суспільне Суми"

Мэр Ахтырки Сумской области, врач Павел Кузьменко обратился к жителям города и рассказал о ситуации с ранеными и погибшими, в результате артобстрела врагом 25 февраля.

По словам Кузьменко, многие пришли в бомбоубежище еще до артиллерийской очереди. Укрытие находится под детским садиком, передает "Суспільне".

Дети не ходили в садик или в школу. Люди, некоторое время, посидели в хранилище и вышли подышать свежим воздухом, и в это время начался артобстрел.

В результате атаки 18 человек получили ранения, из них двое тяжело раненых малышей с проникающими ранами грудной клетки и живота. Многие ранены с поражением конечностей от минно-взрывных. Пять человек умерли. Ранее сообщалось об одном погибшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы врага слабеют. Мы же с каждым часом крепнем – Главнокомандующий ВСУ

Кузьменко подчеркнул, что военные делают все возможное, медики работают на грани своих возможностей. Заканчивается обезболивающее, перевязочное материалы и препараты. Командиром воинской части дано распоряжение при необходимости открывать аптеки, если они не откроются сами.

Также Кузьменко обратился к предпринимателям с просьбой, при отсутствии обстрелов, открывать продуктовые магазины, чтобы избежать мародерства.

Кузьменко подчеркнул, что Ахтырка полностью украинская, она в осаде со всех сторон, но защитники отбивают атаки врага и враг терпит потери.

Он предупредил, что 26 февраля в 5:00 возможны артобстрелы, поэтому призвал горожан в 4:50 быть в укрытиях.

Войска РФ обстреляли Ахтырку реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад.

Ночь на 26 февраля будет самой тяжелой с 24 февраля, дня начала полномасштабной войны России против Украины. Враг пойдет на штурм и применит весь имеющийся арсенал вооружения. Важно выстоять, особенно в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Заканчивается обезболивающее": количество жертв после обстрела детсада в Ахтырке возросло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 159078
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 6 Просмотров: 130331
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 74247
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 58056
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 51847
Происшествия
ВСУ не вернули остров Змеиный под контроль - Госпогранслужба
ВСУ не вернули остров Змеиный под контроль - Госпогранслужба Просмотров: 2043
Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Киевской области
Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Киевской области 1 Просмотров: 9371
ВСУ взяли под охрану мосты Киева
ВСУ взяли под охрану мосты Киева Просмотров: 801
Оккупанты стали у Конотопа. Требуют топлива и еды в местных
Оккупанты стали у Конотопа. Требуют топлива и еды в местных Просмотров: 1944
"Я в плену, батька", - опубликовали звонок пленного оккупанта в Россию
"Я в плену, батька", - опубликовали звонок пленного оккупанта в Россию Просмотров: 3951
Больше всего комментируют
22
Порошенко обратился к украинскому народу
6
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
6
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
4
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
Голосов: 1828
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть