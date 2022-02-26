"Заканчивается обезболивающее": количество жертв после обстрела детсада в Ахтырке возросло

Военные России попали из "Градов" в детский сад в Ахтырке. Пятеро человек погибли. Двое детей получили ранения. Фото: Фото: Андрій Міхєєв, "Суспільне Суми"

Мэр Ахтырки Сумской области, врач Павел Кузьменко обратился к жителям города и рассказал о ситуации с ранеными и погибшими, в результате артобстрела врагом 25 февраля.

По словам Кузьменко, многие пришли в бомбоубежище еще до артиллерийской очереди. Укрытие находится под детским садиком, передает "Суспільне".

Дети не ходили в садик или в школу. Люди, некоторое время, посидели в хранилище и вышли подышать свежим воздухом, и в это время начался артобстрел.

В результате атаки 18 человек получили ранения, из них двое тяжело раненых малышей с проникающими ранами грудной клетки и живота. Многие ранены с поражением конечностей от минно-взрывных. Пять человек умерли. Ранее сообщалось об одном погибшем.

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Кузьменко подчеркнул, что военные делают все возможное, медики работают на грани своих возможностей. Заканчивается обезболивающее, перевязочное материалы и препараты. Командиром воинской части дано распоряжение при необходимости открывать аптеки, если они не откроются сами.

Также Кузьменко обратился к предпринимателям с просьбой, при отсутствии обстрелов, открывать продуктовые магазины, чтобы избежать мародерства.

Кузьменко подчеркнул, что Ахтырка полностью украинская, она в осаде со всех сторон, но защитники отбивают атаки врага и враг терпит потери.

Он предупредил, что 26 февраля в 5:00 возможны артобстрелы, поэтому призвал горожан в 4:50 быть в укрытиях.

Войска РФ обстреляли Ахтырку реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Ночь на 26 февраля будет самой тяжелой с 24 февраля, дня начала полномасштабной войны России против Украины. Враг пойдет на штурм и применит весь имеющийся арсенал вооружения. Важно выстоять, особенно в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.