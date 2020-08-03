Захват банка в Киеве: рассказали о начальнице отделения, которая осталась с террористом

Наталья Чучупак осталась с террористом. Фото: Ирина Староминская

Во время нападения террориста начальница отделения Наталья Чучупак нажала тревожную кнопку, вывела из помещения клиентов и сотрудников и добровольно осталась с Сухробом Каримовым.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды, и в этот промежуток времени успела сообщить в центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - написала в Facebook глава правления банка Ирина Староминская.

Сказала, что Чучупак 3 часа вела диалог с человеком.

"Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками по требованию преступника, чтобы снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила глава правления банка.

3 августа около 12.00 в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" пришел мужчина с сумкой. Сказал, что имеет с собой взрывчатку и попросил вызвать полицию и журналистов. Выяснилось, что террорист - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Его задержали около 15.10 в ходе спецоперации. Взрывчатку не нашли.