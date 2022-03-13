Захваченная ЧАЭС до сих пор отключена от сети

9 марта ЧАЭС полностью обесточили. Фото: kyiv.comments.ua

Захваченная российскими военными Чернобыльская АЭС до сих пор остается отключенной от энергосети.

Об этом заявил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Марафона Единения #UA вместе.

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"На ЧАЭС генераторы работают, пока для них есть горючее. Нам известно, что его пока подвозят, но мы не обезопасены от механических повреждений самих генераторов. Параллельно проводятся работы по восстановлению электроснабжения станции силами "Укрэнерго", – добавил он.

Россияне захватили ЧАЭС 24 февраля. 9 марта станция была полностью обесточена. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. В заложниках оккупантов – работники станции. 10 марта специалисты отремонтировали одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах еще есть повреждения.