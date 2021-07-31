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суббота, 31 июля 2021 10:29

Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции

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В Винницкой области продолжаются поиски семьи 48-летней Оксаны, 34-летнего Владимира и 4-летнего Матвея Казьмин.

Семья жила в Яришивке. Дом здесь приобрели в прошлом году. Очевидно семья собиралась очень быстро, потому что везде детские вещи, а в доме открыты окна. Соседка Татьяна говорит, что когда однажды утром не увидела супругов - не удивилась.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Винницкой области разыскивают семью - Оксану и Владимира Казьмин, которые исчезли вместе с сыном 4-летним Матвеем. Семья якобы планировала поездку на море
В Винницкой области разыскивают семью - Оксану и Владимира Казьмин, которые исчезли вместе с сыном 4-летним Матвеем. Семья якобы планировала поездку на море

"Они такие веселые, не было ничего такого настороженного, потому что они легки на подъем, как говорится, захотели и поехали. Уже как родственники бросились - начали искать, звонить по "Вайберу", все выключено, телефоны отсутствуют, страницы удалены, фото совместные удалены. Я не знаю, это какая-то как фантастика, я такого не видела", - говорит женщина, передает ТСН.

Родственники связывают исчезновение с деньгами. Владимир занимался обменом валют на рынке. Были большие партии. Мог иметь долги, не исключает кум пропавшего.

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Зато родственники и соседи боятся, чтобы не случилось худшего - убийства или похищения ради выкупа.

Именно это в первую очередь будут проверять в полиции. Версия о долговых обязательствах является ключевой. Уголовное производство открыли по статье умышленное убийство с пометкой вести пропавшие.

В полиции просят, всех кто видел или знает что-то о семье Казьмин сразу сообщать. А родных и знакомых предупредили, если знают, где семья и скрывают - то за это тоже уголовная ответственность.

В Винницкой области полицейские разыскивают семью, с которой родные потеряли связь. Семья якобы выехала на море. Старшая дочь Оксаны 27 июля сообщила в полицию, что не может связаться с матерью. Оксана и Владимир Казьмин и сын 4-летний Никита могут передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали авто супругов на Житомирской трассе.

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Дата
31
июля

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