Загадочное исчезновение бизнесмена и труп в его авто: новые подробности дела

В Днепре исчез бизнесмен 42-летний Анатолий Мищенко. На следующий день в его сожженном авто нашли человеческие останки. Личность погибшего установит экспертиза ДНК. Фото: dp.informator.ua

В Днепре выясняют судьбу 42-летнего Анатолия Мищенко, бизнесмена, владельца крупного оружейного магазина. Мужчина исчез в понедельник утром, 29 марта. А уже во вторник его внедорожник нашли сожженным. В салоне обнаружили обгоревшее тело.

В магазине оружия, которым он руководил последние 7 лет, - Анатолий Мищенко в понедельник утром был на работе. Вдруг мужчина уехал и на связь больше не выходил. Когда никаких известий так и не появилось, родственники обратились в полицию. Предпринимателя объявили в розыск, сообщает ТСН.

"Это действительно автомобиль, на котором уехал мужчина. А по находке в салоне - еще рано говорить, что это именно останки мужчины, который разыскивается", - говорит начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 33-летний мужчина исчез вместе с микроавтобусом

Реку вблизи места, где нашли сожженное авто, обследуют водолазы. Но пока тщетно. В магазине оружия же немногословны. Сотрудники говорят, что до сих пор в шоке от случившегося.

Правоохранители сейчас рассматривают все возможные версии - от бизнес-контактов до личных отношений. Но явных конфликтов Мищенко не имел, говорят в полиции. Пока нет окончательных результатов экспертиз, он до сих пор считается пропавшим без вести.

В селе Старые Кодаки вблизи Днепра нашли сожженный автомобиль Toyota Highlander с человеческими останками. Обожженные кости обнаружили на заднем сиденье, рядом - канистра. Тело может принадлежать 42-летнему местному бизнесмену. Личность погибшего установит экспертиза ДНК.