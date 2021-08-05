Загадочно пропавшую семью с ребенком разыскали: где были две недели

Семью Казьминых из Ярышивки Винницкой области, которая исчезла две недели назад, разыскали в Закарпатской области 4 августа.

Именно там, а не на море, все это время находились супруги 48-летняя Оксана, 34-летний Владимир и сын 4-летним Матвей, рассказал Андрей Дамзин из областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua Пропавшую семью - Оксану и Владимира Казьминых, которые исчезли вместе с сыном 4-летним Матвеем с Винницкой области разыскалина Закарпатье

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"Полицейские просматривали видео с камер видеонаблюдения и установили, что семья на собственном автомобиле поехала в направлении Житомирской области. Мы искали их по всем областям, во все регионы разослали ориентировки. Обращались в СМИ и распространяли информацию в соцсетях. С семьей все хорошо", - рассказал Дамзин.

Жертвами преступления члены семьи не стали. Какова была причина внезапного исчезновения - еще устанавливают.

Родные потеряли связь с семьей и 27 июля старшая дочь Оксаны обратилась в полицию. Рассказала, что родные собирались на море. Но перестали отвечать на звонки. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали авто супругов на Житомирской трассе.