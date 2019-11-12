Загадочная смерть: в Польше в холодильной камере нашли тела украинцев

В Польше расследуют убийство двух украинцев. Фото: vesti.ua

В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для хранения фруктов.

Погибших обнаружили в воскресенье, 10 ноября. Сейчас расследованием дела занимается районная прокуратура, сообщает RMF24.

Как отмечается, правоохранителям поступило сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

Оба граждана Украины жили на территории хозяйства, где произошел инцидент. Мужчинам было 28 и 46 лет. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах украинцы оказались в холодильной камере, что является помещением с контролируемой анаэробнымой средой. Ведь войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

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Расследование гибели украинский ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

3 ноября в Польше произошла смертельная ДТП. Погибли двое поляков, 21-летний украинец получил тяжелые травмы.