Загадочная смерть матери и ее сыновей знакомые сообщили важную деталь

34-летнюю Ольгу Бунину с сыновьями 9 и 7 лет нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске 8 июля. Экспертиза установила, женщина отравила детей, а потом убила себя, надев на голову пакет. Фото - instagram.com/Ольга Бунина

Знакомые 34-летней Ольги Буниной из Херсона, которую вместе с сыновьями нашли мертвыми в съемной квартире, не верят в убийство и самоубийство.

Ольга любила детей. Строила планы на будущее. Поэтому не могла отравить 9-летнего Льва и 7-летнего Никиту, а потом лишить жизни себя. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала подруга Елена Некроткова.

"Мы общались за несколько дней до их поездки на отдых в Скадовск. Ольга все тщательно планировала, чтобы были хорошие условия для проживания, чтобы детям комфортно. Должна была вернуться накануне дня рождения моего сына, которого называла своим. Он же говорил, что Оля - фея. Никогда не поверю, что Оля могла бы так поступить. В ее жизни уже была одна история. Ее парень, первая любовь, бросил и ушел к другой. Через некоторое время он погиб. А Оля продолжала общаться с его мамой. Даже когда уже имела детей - ходили вместе в гости. Почему-то после того разрыва ничего с собой не сделала. Когда муж исчез 5 лет назад, поехал в Москву, не писал, не звонил и не помогал финансово - тоже не сдалась. Переехала с Алешок в Херсон. Строила бизнес, воспитывала сыновей, имела новые романтические отношения", - рассказала женщина.

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То, что именно бывший муж нашел их мертвыми - считает странным.

"Отец, который не интересовался сыновьями - вдруг захотел их увидеть, поехал искать в чужой город. Это настораживает. Еще такой нюанс в экспертизе - дети скончались на 2 часа раньше. Не верю, что Оля за этим наблюдала. А потом один за другим надевала на голову пакеты, заматывали скотчем вокруг шеи и прогрызала", - добавила женщина.

Надеется, что следствие выяснит все обстоятельства. . И найдет виновников смерти подруги и ее сыновей.

34-летнюю Ольгу Бунину с сыновьями 9-летним Львом и Никитой, 7 лет, нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске 8 июля. Приехали на отдых из Херсона за несколько дней до гибели. Тела обнаружил бывший муж Ольги. Он не мог дозвониться до сыновей. Поехал узнать, что с ними. У женщины на голове был полиэтиленовый пакет. Рядом лежали дети. Следов насильственной смерти на их телах не обнаружили. Они умерли первыми, потом - мать, по предварительным данным следствия.