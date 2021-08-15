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воскресенье, 15 августа 2021 20:28

Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
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15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вильне нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - полуавтоматическое оружие и одна гильза.

Убийство это или самоубийство - устанавливается, рассказал Gazeta.ua начальник Криворожского районного управления полиции Анатолий Щадило.

"На месте работают следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория", - говорит Щадило.

Дело расследуют как умышленное убийство.

На пороге собственного особняка в селе Вильне нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова
Фото: t.me/ol_taimurzin
Тело обнаружили на веранде. Убили мэра или он совершил самострел - устанавливают следователи и эксперты
На пороге собственного особняка в селе Вильне нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова
Тело обнаружили на веранде. Убили мэра или он совершил самострел - устанавливают следователи и эксперты

Константин Павлов - экс-нардеп от "Партии регионов" и выдвиженец от ОПЗЖ. Голосовал за законы 16 января 2014 года. Чем еще запомнился погибший - собрала Gazeta.ua.

Что известно о Константине Павлове

Родился 12 января 1973 года в Кривом Роге. В 1992 году окончил техникум, где получил квалификацию электрослесаря. Затем закончил учебу в Межрегиональной академии управления персоналом, где получил специальность экономиста. После окончил Открытый Международный университет Великобритании ЛИНК по специальности - менеджер организаций.

Был женат, воспитывал сына.

Политическая карьера

В 2005 году Павлов поступил в "Партию регионов", а с 2010 до 2014 года был председателем Криворожской городской организации.

В 2006 году стал первым заместителем городского головы Кривого Рога. Дважды, в 2006 и 2010 годах, избирался депутатом Днепропетровского областного совета.

В 2012 году Константин Павлов стал народным депутатом от "Партии регионов". 16 января 2014 голосовал за так называемые "диктаторские законы", которые ограничивали права украинцев.

Осенью 2014 году на досрочных парламентских выборах был избран депутатом Верховной Рады Украины 8 созыва от одномандатного избирательного округа №31 в Днепропетровской области. Он присоединился к фракции "Оппозиционный блок". В 2019 году он также баллотировался в Раду, однако выборы проиграл.

В 2020 году на местных выборах был кандидатом на должность мэра Кривого Рога от ОПЗЖ. В первом туре политик занял третье место, его поддержало 9,15%. Однако, в его пользу и по состоянию здоровья снял свою кандидатуру Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога. Павлов во втором туре победил представителя от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

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Реакция однопартийцев

Константина Павлова убили, убеждены однопартийцы. Среди них - нардеп Илья Кива. В соцсети предупредил: если его найдут мертвым и будут списывать на самоубийство, чтобы в это не верили.

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели Константина Павлова. И уже завтра заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - написал в соцсети Владимир Зеленский.

Отметим, что Кривой Рог - это родной город президента Украины.

Первым о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова сообщил местный блогер Алексей Таймурзин в 16:42. Впоследствии информацию о гибели своего однопартийца в Facebook подтвердил также нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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Дата
15
августа

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