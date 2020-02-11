Загадочная гибель курьера Glovo: отец парня сделал заявление

Тарас Клименко единственным сыном Григорием. он работал курьером Glovo. Умер при загадочных обстоятельствах у ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Фото - facebook.com/Тарас Клименко

Курьера Glovo, который при загадочных обстоятельствах умер возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве, звали Григорий Клименко.

Родители не верят в официальную причину смерти - переохлаждение. Перед смертью Григория ограбили, заявил в Facebook его отец Тарас Клименко.

"Его убили из-за дорогого смартфона марки Huawei и 1,3 тыс. грн, которые были в кассе. Берегите детей, учите их приемам самообороны", - написал мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве нашли мертвым пропавшего студента-медика из Прикарпатья

Григорий был единственным сыном у родителей. По образованию - филолог, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. По словам отца, увлекался Аристотелем.

В последнее время жил отдельно, снимал квартиру, на оплату которой подрабатывал курьером. Отец рассказал, что сын был очень светлым и добрым парнем.

В конце января в Киеве возле торгового центра "Гулливер" при загадочных обстоятельствах умер парень с рюкзаком курьерской службы Glovo. Его обнаружили без обуви в заброшенной постройке, и он еще был жив. Однако медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть мужчины. Согласно результатам экспертизы, он умер от переохлаждения.